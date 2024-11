Curno, resta grave il 54enne investito in monopattino

Il conducente del monopattino che nel pomeriggio di lunedì 11 novembre è rimasto gravemente ferito a Curno in un incidente stradale è sempre ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e le sue condizioni restano preoccupanti. È ancora in prognosi riservata. L’urto è avvenuto dopo le 16 lungo via Toscana, incrocio via Merena (frazione Marigolda) a pochi metri della statale Villa d’Almè-Dalmine.