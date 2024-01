Curno, scontro fra auto e camion: padre e figlioletto feriti gravi

Scontro tra auto e camion ieri mattina sulla strada statale 470 Villa d’Almè-Dalmine all’altezza di Curno. Feriti in modo grave un uomo di 26 anni e il figlio di pochi anni, ferita anche la madre del piccolo, pure di 26 anni. Rallentamenti e code sulla statale, che per qualche ora è rimasta chiusa, alfine di permettere la rimozione dei veicoli e renderla transitabile.

Incidente a Curno: il camion coinvolto in uno scatto fornito dai vigili del fuoco

L’incidente si è verificato verso le 11,15, quando un mezzo pesante che viaggiava verso Dalmine dopo il cavalcavia sulla Briantea si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una Vw Golf che viaggiava sulla corsia opposta. Il traffico si è bloccato e automobilisti di passaggio hanno allertato il 112. La centrale Soreu Alpi ha inviato due auto medicalizzate di Bergamo e due ambulanze della Cri di Bonate Sotto e Alzano. Il personale del 118, ha prestato le prime ed urgenti cure ai tre feriti che sono stati stabilizzati e trasportati - il padre e il figlioletto in codice rosso- al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.