Di notte niente ambulanze: il papà porta la figlia in carrozzina sotto il diluvio

Ennesimo caso di disservizio, si potrebbe dire, ma forse anche di mancanza di sensibilità. Perché ad aggravare la situazione, già di per sé pesante, è il fatto che la persona coinvolta è un soggetto tetraplegico, disabile al 100%. Tutto inizia sabato mattina, a Scanzorosciate, una passeggiata in compagnia , sugli sterrati campestri, con altre persone. Papà che spinge la carrozzina, ma che all’improvviso gli sfugge di mano e va a scontrarsi con una fioriera di cemento : per la figlia, che non può evitarla perché bloccata in carrozzina, arriva una storta al suo piede sinist ro . Fa male ma in un primo momento sembra sopportabile. Nel pomeriggio, però, la figlia inizia ad avvertire un po’ di dolore, che diventa sempre più forte, ogni dieci secondi una forte fitta. Papà e mamma si preoccupano e chiamano l’ambulanza: via, alle 15, si parte per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Alzano. Sono le 17, dopo un po’ di attesa, i tecnici del laboratorio fanno le lastre e alle 23, dopo una dolorosa attesa, riceve una visita e il referto: nessuna frattura, ma solo una lussazione al piede. Fasciatura e via, ancora sulla carrozzina.