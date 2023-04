Dirigente aggredito, sindaci in tribuna: «Contro ogni violenza nel calcio»

Sostenitore dell’Atalanta senza se e senza ma, appassionato di calcio, quello pacifico, quello della stragrande maggioranza dei sostenitori del molto articolato mondo calcistico, il sindaco di Grassobbio, Manuel Bentoglio, ha intrapreso un’iniziativa originale ma certamente significativa per dissociarsi, lui e tanti altri con lui, dalla violenza nel calcio in questi giorni rimbalzata in prima pagina per l’aggressione fisica subita dal direttore sportivo della squadra di Brusaporto, Stefano Turchi , da parte un genitore di un giocatore della squadra avversaria.