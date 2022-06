Dramma a Lione, educatrice dell’asilo uccide con l’acido bimba di 11 mesi

È rimasto a lungo abbracciato alla sua bimba, in ospedale, disperato, dopo che i medici gli avevano detto che ogni tentativo di salvarla era stato vano . Fabio Bertuletti, ingegnere di 37 anni di Torre Boldone, e la moglie Sophie, di un anno più grande, stanno vivendo il dramma più grande che ci possa essere per un genitore . E le circostanze della morte della piccola Lisa, che giovedì prossimo avrebbe compiuto un anno , rendono ancora più terribile il loro strazio. A ucciderla sarebbe stata una ausiliaria puericultrice dell’asilo nido di Lione, dove vive la famiglia, che l’avrebbe prima cosparsa e poi fatto ingerire del «Destop», un prodotto per disgorgare le tubature.