Erano in tre che volevano attraversare l’A4, tifoso 51enne muore all’altezza di Orio

Tragico incidente in autostrada nelle prime ore del mattino di martedì 17 settembre: intorno all’una un uomo di 51 anni, di origini straniere, ha scavalcato la recinzione che delimita l’A4 ed ha tentato di attraversare l’autostrada.

Una decisione pericolosissima che gli ha causato la morte: l’uomo ha provato ad attraversare l’autostrada all’altezza di Orio al Serio, dove si trova lo scalo aeroportuale: nell’attraversamento è stato investito da più vetture. Ancora le forze dell’ordine stanno cercando di recuperare informazioni e ricostruire la dinamica del fatto: si ipotizza che il 51enne fosse nei pressi dell’aeroporto quando fa deciso di scavalcare le recinzioni che delimitano l’A4. Non stava scappando, le forze dell’ordine escludono che l’uomo volesse togliersi la vita.

Era atterrato da poco a Orio

Dalle informazioni raccolte, il 51enne, irlandese, era appena atterrato a Orio dall’Inghilterra: si presume fosse in Italia per andare a vedere Milan-Liverpool nella sera del 17 settembre. In tasca gli è stato trovato il biglietto della partita.

In tre sul new jersey

Sempre dalle informazioni raccolte, pare che il 51enne non fosse solo: con lui anche un padre e un figlio. I tre - secondo quanto raccontato da un testimone - avrebbero scavalcato il new jersey per attraversare e raggiungere l’hotel di fronte, l’Hn Hotel. Papà e figlio hanno però desistito mentre il 51enne, quando è sceso sulla terza corsia della carreggiata per Venezia, è stato investito da un Suv guidato da uno svizzero. Non si conoscono le condizioni psicofisiche della vittima, l’uomo è stato investito da altre vetture dopo essere stato urtato dalla prima auto.