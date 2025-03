Ex Mazzoleni di Seriate, ragazzini sui tetti. «Episodi ripetuti, si intervenga»

A Seriate un episodio ad alto rischio nell’area ex Mazzoleni che si affaccia su via Marconi: martedì 18 marzo alcuni ragazzini si sono arrampicati sui tetti. Così i residenti della zona hanno avanzato una richiesta: «Sollecitiamo il Comune perché intervenga con la proprietà per la messa in sicurezza dell’area, portando il problema anche in prefettura».

L’accaduto

Quei ragazzini, racconta un residente sull’episodio di martedì 18 marzo «avranno avuto 14-15 anni e hanno cominciato a lanciare sassi e petardi. Qualcuno ha chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, ma erano già scappati. Il problema di quest’area va avanti da una decina d’anni, da quando è stata dismessa. Il Comune periodicamente organizza, con i carabinieri della Tenenza e la polizia locale, servizi in orario diurno per l’eventuale sgombero dei clandestini che vi dormono, ma di giorno è difficile trovarli. Carabinieri e Guardia di finanza hanno fatto quattro sopralluoghi tra novembre e dicembre 2024, sempre con esiti negativi. In passato è stata trovata droga all’interno e la zona è costantemente interessata dal fenomeno dello spaccio che, dall’oasi di via Decò e Canetta, si estende sino al centro, interessando anche l’area del cineteatro Gavazzeni e il porticato dell’Unes del condominio Lilium».

«Risse e violenze»

«L’aspetto piuttosto preoccupante e pericoloso – continua il residente – è l’accesso nell’area di ragazzini che entrano negli edifici e che salgono sui tetti. L’estate scorsa un abitante del condominio Corte Fiorita ha documentato i fatti e inoltrato una email al Comune, ma a quanto ci risulta non è mai stata informata la Prefettura. Martedì 18 marzo l’episodio si è ripetuto ed è stato filmato. L’amministrazione è stata informata e sensibilizzata più volte, soprattutto per obbligare la proprietà a sigillare gli accessi all’area, senza ottenere effetti tangibili. Nell’adiacente area del cineteatro Gavazzeni si sono verificate risse ed episodi di violenza, io stesso ne sono stato vittima ad ottobre 2023. Visto l’ultimo episodio di martedì chiediamo quindi un intervento urgente per mettere il complesso in condizioni di sicurezza».

La questione in Prefettura

Il sindaco Gabriele Cortesi ha subito contattato la proprietà, il Gruppo Piramide di Albano Sant’Alessandro: «Martedì sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, ma non hanno trovato nessuno – spiega –. Abbiamo chiesto alla proprietà di avviare interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’area. Ogni volta che riceviamo una segnalazione escono carabinieri e polizia locale, l’ultimo controllo a ottobre. In alcuni casi sono state trovate delle persone e sono state accompagnate in caserma per i provvedimenti del caso. Porteremo la questione in Prefettura, ho già fatto presente la necessità di un potenziamento delle forze dell’ordine a Seriate, a prescindere dall’area ex Mazzoleni».

«Proprietà in sicurezza»