Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Lunedì 02 Febbraio 2026

Fermata del bus pericolosa a Zanica: «Ragazzi lasciati in strada»

IL CASO. Dopo un anno situazione identica in via Crema, sulla provinciale 591. La residente: serve più sicurezza. Il sindaco: chiesto un vertice con l’Agenzia.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
La fermata in via Crema a Zanica, lungo la provinciale 591
La fermata in via Crema a Zanica, lungo la provinciale 591

Zanica

La situazione, a un anno di distanza, è ancora la stessa. Il pullman che arriva alla fermata in via Crema (sulla provinciale 591) e studenti e lavoratori pendolari «scaricati» sul ciglio della strada, di fronte al ristorante «Éxtè» di Zanica. Nessuna pensilina, solo il guard-rail a destra e le macchine che passano – quasi sempre ad alta velocità – a sinistra. L’unica opzione, per i viaggiatori arrivati a destinazione, è quella di aspettare che i veicoli da entrambi i lati della carreggiata si fermino per farli passare: infatti sul posto non c’è nemmeno un semaforo a chiamata o un attraversamento pedonale.

Manca una discesa in sicurezza

La segnalazione, oggi come un anno fa, viene da una signora che abita in una via vicino. Il problema principale è per chi arriva da Bergamo, che si ritrova la fermata a destra, sulla strada, senza neppure un marciapiede che permetta la discesa dei ragazzi in sicurezza. Se si viaggia da Zanica verso il capoluogo, invece, c’è almeno il parcheggio del ristorante e lo

«Qui – chiosa la signora – se non hai la patente, devi rischiare prendendo il pullman, e a Zanica non puoi nemmeno andare ovunque. Bisogna pensare soprattutto ai ragazzini che aspettano il pullman tutte le mattine».

spiazzo del benzinaio poco lontano. «La situazione – afferma Vanessa Ferrari – è identica a prima. Non dico che si debba realizzare per forza una pensilina, ma almeno ricavare un piccolo spazio per mettere i viaggiatori in sicurezza. Invece i pendolari si ritrovano ad attraversare in totale pericolo, con le macchine che spesso frenano all’ultimo momento». Un’altra mancanza che segnala la residente è l’assenza di una pista ciclabile che permetta di raggiungere facilmente il centro del paese per chi non ha la possibilità di muoversi con altri mezzi. «Qui – chiosa la signora – se non hai la patente, devi rischiare prendendo il pullman, e a Zanica non puoi nemmeno andare ovunque. Bisogna pensare soprattutto ai ragazzini che aspettano il pullman tutte le mattine».

L’impegno del Comune

Il sindaco di Zanica, Luigi Locatelli, si dice consapevole delle criticità segnalate dalla residente. Tanto che l’anno scorso aveva scritto alla Provincia e all’Agenzia del trasporto pubblico locale per invitare a una riflessione su quel tratto di provinciale. «E recentemente – osserva – ho scritto nuovamente all’Agenzia, ricordando il tema. Conto molto sul fatto che si sblocchi la situazione che riguarda l’area privata a ridosso della fermata». La sua riqualificazione, infatti, ricomprenderebbe anche il sedime stradale adiacente, portando potenzialmente alla formazione di una fermata sicura. Ma qui i tempi sono tutt’altro che certi, motivo per cui il primo cittadino ha chiesto formalmente un incontro con l’Agenzia per cercare di smuovere la situazione fin da subito. Interpellati, dall’Agenzia fanno sapere che il tratto di strada è oggetto di valutazioni e che il «dossier» è sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zanica
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Ambiente
inquinamento
Pietro Giudici
Luigi Locatelli
Agenzia del trasporto pubblico locale