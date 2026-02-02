Fermata del bus pericolosa a Zanica: «Ragazzi lasciati in strada»

La situazione, a un anno di distanza, è ancora la stessa. Il pullman che arriva alla fermata in via Crema (sulla provinciale 591) e studenti e lavoratori pendolari «scaricati» sul ciglio della strada, di fronte al ristorante «Éxtè» di Zanica. Nessuna pensilina, solo il guard-rail a destra e le macchine che passano – quasi sempre ad alta velocità – a sinistra. L’unica opzione, per i viaggiatori arrivati a destinazione, è quella di aspettare che i veicoli da entrambi i lati della carreggiata si fermino per farli passare: infatti sul posto non c’è nemmeno un semaforo a chiamata o un attraversamento pedonale.

Manca una discesa in sicurezza

La segnalazione, oggi come un anno fa, viene da una signora che abita in una via vicino. Il problema principale è per chi arriva da Bergamo, che si ritrova la fermata a destra, sulla strada, senza neppure un marciapiede che permetta la discesa dei ragazzi in sicurezza. Se si viaggia da Zanica verso il capoluogo, invece, c’è almeno il parcheggio del ristorante e lo

«Qui – chiosa la signora – se non hai la patente, devi rischiare prendendo il pullman, e a Zanica non puoi nemmeno andare ovunque. Bisogna pensare soprattutto ai ragazzini che aspettano il pullman tutte le mattine». spiazzo del benzinaio poco lontano. «La situazione – afferma Vanessa Ferrari – è identica a prima. Non dico che si debba realizzare per forza una pensilina, ma almeno ricavare un piccolo spazio per mettere i viaggiatori in sicurezza. Invece i pendolari si ritrovano ad attraversare in totale pericolo, con le macchine che spesso frenano all’ultimo momento». Un’altra mancanza che segnala la residente è l’assenza di una pista ciclabile che permetta di raggiungere facilmente il centro del paese per chi non ha la possibilità di muoversi con altri mezzi. «Qui – chiosa la signora – se non hai la patente, devi rischiare prendendo il pullman, e a Zanica non puoi nemmeno andare ovunque. Bisogna pensare soprattutto ai ragazzini che aspettano il pullman tutte le mattine».

L’impegno del Comune