«Formava i giovani alla montagna con passione e spirito di servizio»: venerdì l’addio a Panza al Palamonti

Sono attese moltissime persone venerdì 23 giugno alle 18 al «Palamonti» di Bergamo, in via Pizzo della Presolana, per i funerali di Angelo Panza, 66 anni, l’alpinista di Sorisole che lunedì mattina ha perso la vita precipitando sul monte Lyskamm (sul massiccio del Monte Rosa, lungo la frontiera italo-svizzera tra la Val d’Aosta e il Vallese). La Messa sarà celebrata da don Sandro Sesana, amico di Panza, legato a lui anche dalla comune passione per la montagna .