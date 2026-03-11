Frontale a Ranica, due feriti: una donna di 44 anni e una bimba di 11
LO SCHIANTO. I soccorsi sono intervenuti alle 17 sulla provinciale 35. Non sono gravi.
Ranica
Uno scontro frontale sulla provinciale 35 della Valle Seriana è avvenuto mercoledì 11 marzo alle 17 tra Ranica e Torre Boldone. Un’auto è andata a schiantarsi contro un furgoncino che proveniva dalla direzione opposta.
Pochi minuti dopo sul posto è arrivata un’ambulanza della Padana Emergenze, insieme ai carabinieri di Bergamo.
Il personale sanitario si è accertato delle condizioni delle persone coinvolte visto anche che nello schianto è stata coinvolta una bimba di 11 anni. Il servizio si è chiuso in codice verde.
L’incidente ha causato qualche coda in zona che si è risolta una volta rimossi i veicoli coinvolti.
