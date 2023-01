Esce fuori strada con l’auto e si allontana. Ricerche in corso - Foto

Incidente sulla strada statale 671, all’uscita di Grassobbio in direzione di Seriate. L’auto, intorno alle 20.45 di martedì 10 gennaio, è finita nel fossato che costeggia la carreggiata e si è ribaltata, tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere la vettura e metterla in sicurezza.