Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Domenica 08 Febbraio 2026

Gli rubano l’automobile e lui perde le staffe: preso

IL CASO. Gli avevano preso l’auto, l’uomo ha perso il controllo: prima si steso in mezzo alla strada e poi ha aggredito i carabinieri che sono intervenuti ad Azzano San Paolo.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Azzano San Paolo

Si è lanciato tra le auto che passavano in via Piave ad Azzano San Paolo, per poi stendersi in mezzo alla strada. E, quando i carabinieri del Radiomobile di Bergamo si sono avvicinati per cercare di farlo spostare (ed evitare che fosse investito), ha colpito il primo con due pugni al volto (10 giorni di prognosi), continuando a scalciare e colpendo anche il collega (9 giorni di prognosi). Ha poi danneggiato il tergicristallo dell’auto di servizio (per questo fatto è stato denunciato a piede libero).

La vicenda, conclusasi con l’arresto (per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate) di un italiano classe 1996, inizia in un b&b del paese. Da qui è arrivata infatti la segnalazione di due ospiti che stavano creando disturbo. Giovedì, i giovani avevano dormito nella struttura, per poi essere «invitati» ad andare via la mattina dopo. Sono andati a Bergamo, insieme a un terzo uomo, che avrebbe preso l’auto del trentenne (è stata ritrovata dai carabinieri poco distante dal b&b) senza riportargliela. «Sono tornato nella struttura pensando lui fosse lì, e non trovandolo mi sono alterato, avevo anche usato cocaina», ha affermato il giovane in Aula.

Quando sono arrivati i militari, lui ha rivolto verso loro la sua collera, nonostante i tentativi dell’amico di calmarlo. Si è pure tolto giacca e felpa, avvicinandosi e cercando lo scontro, per poi dirigersi in via Piave e creare scompiglio in strada. Arresto convalidato con l’obbligo di firma due giorni alla settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzano San Paolo
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Sociale
Questioni sociali (generico)