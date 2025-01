«Ho perso il telefono. Papà, mi devi aiutare». Sventata truffa via WhatsApp

«Papà, ho perso il telefono e i documenti. Ho bisogno di aiuto, mi servono i soldi per pagare il nuovo cellulare». Torna in Bergamasca l’allerta per i messaggi-truffa su WhatsApp, segnalati anche nei mesi scorsi in altre zone d’Italia. Il meccanismo è sempre lo stesso: malintenzionati scrivono alle potenziali vittime spacciandosi per un figlio o un parente stretto, spiegano di aver smarrito il cellulare e chiedono soldi per acquistarne uno nuovo o per sostenere qualche altra spesa «urgente».

La truffa sventata a Gorle

Nel pomeriggio del 22 gennaio nel mirino è finito un 68enne di Gorle, che si è visto chiedere 950 euro, ma non si è fatto ingannare: «Ho ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto – racconta l’uomo, che vuole segnalare l’episodio per mettere in guardia i lettori –: papà, ho perso il telefonino e i documenti, segnati questo numero». L’uomo ha telefonato al numero senza ricevere risposta, ma nell’immediato non si è insospettito perché «mio figlio quando è impegnato al lavoro non sempre riesce a rispondere alle telefonate». La conversazione è quindi proseguita via messaggio: «Mi ha scritto che aveva comprato un altro telefonino – prosegue il 68enne – e che dal nuovo cellulare non riusciva ad accedere al suo conto, per questo mi chiedeva di anticipargli i soldi».

I dubbi e la denuncia