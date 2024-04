I giocattoli di Hamleys a Oriocenter, terzo negozio in Italia

Si prepara a sbarcare in Bergamasca il più antico negozio di giocattoli al mondo, fondato nel 1760 e divenuto un’icona della Gran Bretagna. Ad ospitarlo sarà Oriocenter, dove da qualche giorno campeggia un enorme manifesto con il logo dell’azienda inglese. Dopo l’arrivo in corso Vittorio Emanuele a Milano a settembre e, dopo poco, in Galleria Alberto Sordi a Roma, sempre in autunno, il noto rivenditore di giocattoli si appresta dunque ad aprire il primo punto vendita in Italia all’interno di un centro commerciale. Bocche cucitissime sui tempi d’apertura: Hamleys troverà spazio al primo piano di Oriocenter in un negozio da 1.600 metri quadri, là dove fino ad inizio aprile era allestita una mostra temporanea di mattoncini Lego (prima ancora nello stesso spazio c’era il primo piano della catena H&M). Gli spazi sono da sistemare e riallestire; si parla di (almeno) alcune settimane.

Il centro commerciale, come d’altronde fa con ogni marchio presente al suo interno, ha condotto la trattativa per la cessione in affitto degli spazi direttamente con la casa madre, la Reliance Brands Limited. Tuttavia anche per il punto vendita di Orio al Serio, l’apertura avverrà in partnership con Giochi Preziosi che, attraverso un accordo di franchising, ha ottenuto i diritti di gestire in esclusiva i negozi Hamleys in Italia. Giochi Preziosi ha aperto un negozio in via XX Settembre lo scorso ottobre, uno spazio di 2.400 metri quadrati. «Quella di Hamleys è un’apertura molto importante – fanno sapere dal centro commerciale –, che testimonia come le aziende siano molto interessate a venire a Orio. Ora, però, non ci sono altri spazi liberi a disposizione». L’azienda conta attualmente poco meno di 200 negozi distribuiti in 15 Paesi. Il cuore pulsante di Hamleys rimane nel celebre negozio di Regent Street a Londra, che continua a essere una delle destinazioni più visitate del Regno Unito.