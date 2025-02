I sindacati dopo la morte di Manuel Vargiu: «Diciotto vittime nell’ultimo anno: serve più sicurezza»

Morti sul lavoro: 18 nel 2024

«Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi di Manuel e chiediamo che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’infortunio mortale» scrivono in una nota congiunta i sindacati. «La morte di Manuel Vargiu si aggiunge a un bilancio già drammatico: nel 2024 in provincia di Bergamo sono stati 18 i lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro. Numeri che confermano la necessità di interventi concreti per fermare questa strage silenziosa . Il settore agricolo resta tra quelli con il più alto rischio di infortuni.

Contributo economico alla famiglia

«Come Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil abbiamo già chiesto una convocazione urgente dell’Ente bilaterale territoriale di settore per due obiettivi fondamentali: attivare il fondo di solidarietà per garantire un contributo economico alla famiglia e rilanciare il confronto sulla sicurezza nel settore agricolo, partendo dalla necessità di introdurre i Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (Rlst), ancora assenti nel comparto nonostante gli impegni presi con il rinnovo del Contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti».