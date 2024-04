«Il benessere digitale di bimbi e ragazzi»: incontro a Ponteranica

La tecnologia digitale è sempre più presente nelle nostre vite, soprattutto in quelle di bambini e ragazzi, che spesso sembrano nascere con lo smartphone in mano. Certo, sono strumenti irrinunciabili di comunicazione e apprendimento, offrono opportunità di partecipazione, ma la frequentazione degli ambienti online espone anche a rischi, relativi a contenuti dannosi o, quanto meno inappropriati in riferimento all’età. Sono strumenti preziosi, ma devono essere al nostro servizio e non il contrario.

È fondamentale fermarsi, quindi, aprire uno spazio di riflessione che aiuti in una gestione adeguata delle nuove tecnologie, per integrarle in modo consapevole nelle vite dei nostri figli. Seguendo questi obiettivi, il Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo «A. Lanfranchi» di Ponteranica-Sorisole, nell’ambito del progetto «Aspettando lo smartphone», promuove un incontro, dal titolo «Il benessere digitale di bambini e ragazzi». L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei rischi legati all’uso non controllato di smartphone, di approfondire l’operatività dei social network e le conseguenze che tutto questo può avere nelle dinamiche relazionali tra adolescenti, per promuovere, appunto, un uso corretto delle tecnologie.