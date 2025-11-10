Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Lunedì 10 Novembre 2025

In tantissimi a Zanica per la veglia di Oscar Angioletti

IL LUTTO. Profonda commozione durante la veglia per Oscar Angioletti, morto a 62 anni nello schianto frontale tra il Berlingo che guidava e una Mercedes che arrivava dal senso opposto.

Stefano Vailati
Stefano Vailati
Fuori dall’abitazione di oscar Angioletti
Fuori dall’abitazione di oscar Angioletti
(Foto di Colleoni)

Zanica

Tanti amici e conoscenti nella serata di lunedì 10 novembre per un saluto e una preghiera. Molti sono arrivati a Zanica in via Giotto da Urgnano, il paese dove Oscar Angioletti era nato e dove vive il fratello Giuseppe: un legame fortissimo quello tra i due, che fin da ragazzi condividevano la passione per i cavalli.

Un grande silenzio e profonda commozione hanno caratterizzato la veglia, nell’incapacità e nello sconcerto per quando è accaduto nelle prime ore di domenica 9 novembre.

Veglia per Oscar Angioletti Zanica
Veglia per Oscar Angioletti Zanica
(Foto di Yuri Colleoni)

Oscar Angioletti lavorava da sempre come impresario edile: un’attività portata avanti anche dopo essere andato in pensione. «Accanto al suo lavoro c’era la passione viscerale per i cavalli arabi – ha ricordato la figlia –: hanno partecipato a tante gare di bellezza e spesso andavano a fiere ed eventi del mondo dei cavalli. Anche ieri erano partiti da casa presto, come facevano spesso, per la loro passione per i cavalli. Gli animali, in generale, erano il suo mondo, sempre con un’attenzione particolare alla bellezza: basti pensare che era un estimatore anche delle galline ornamentali, che pure allevava».

I funerali martedì pomeriggio

I funerali sono stati fissati per martedì pomeriggio 11 novembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Zanica. Al termine il feretro verrà portato al tempio crematorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zanica
Urgnano
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Tempo libero
automobili
Sociale
Gente, Persone
Morte
Oscar Angioletti
Stefano Vailati
Yuri Colleoni
Giuseppe Angioletti