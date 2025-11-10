In tantissimi a Zanica per la veglia di Oscar Angioletti

Tanti amici e conoscenti nella serata di lunedì 10 novembre per un saluto e una preghiera. Molti sono arrivati a Zanica in via Giotto da Urgnano, il paese dove Oscar Angioletti era nato e dove vive il fratello Giuseppe: un legame fortissimo quello tra i due, che fin da ragazzi condividevano la passione per i cavalli.

Un grande silenzio e profonda commozione hanno caratterizzato la veglia, nell’incapacità e nello sconcerto per quando è accaduto nelle prime ore di domenica 9 novembre.

Veglia per Oscar Angioletti Zanica

(Foto di Yuri Colleoni) Oscar Angioletti lavorava da sempre come impresario edile: un’attività portata avanti anche dopo essere andato in pensione. «Accanto al suo lavoro c’era la passione viscerale per i cavalli arabi – ha ricordato la figlia –: hanno partecipato a tante gare di bellezza e spesso andavano a fiere ed eventi del mondo dei cavalli. Anche ieri erano partiti da casa presto, come facevano spesso, per la loro passione per i cavalli. Gli animali, in generale, erano il suo mondo, sempre con un’attenzione particolare alla bellezza: basti pensare che era un estimatore anche delle galline ornamentali, che pure allevava».

I funerali martedì pomeriggio