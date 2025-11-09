Cronaca / Hinterland
Domenica 09 Novembre 2025
Schianto di Stezzano: il dolore per Oscar Angioletti, impresario edile con la passione per i cavalli
IL LUTTO. Zanica e Urgnano si stringono intorno alla famiglia di Oscar Angioletti. «Un uomo affabile» dicono. Sabato aveva compiuto i 62 anni.
Una vita di lavoro, famiglia e passione. Oscar Angioletti, impresario edile di 62 anni, ha perso la vita domenica mattina in un tragico frontale sulla Tangenziale Sud a Stezzano. Al volante del suo furgoncino da lavoro, un Citroen Berlingo, viaggiava in direzione Dalmine insieme al fratello Giuseppe, 64 anni, unico sopravvissuto allo schianto. La loro corsa si è incrociata con una Mercedes Cla proveniente dal senso opposto, condotta da un giovane di 23 anni: l’impatto è stato devastante.
Una beffarda coincidenza: il giorno prima, sabato 8 novembre, Oscar aveva celebrato il suo 62esimo compleanno e la settimana prima aveva organizzato la festa per i 30 anni della figlia Federica. Originario di Urgnano, viveva a Zanica, dove amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia. Stimato per la serietà e l’impegno nel lavoro, Angioletti era conosciuto come una persona affabile e per la sua grande passione: i cavalli, che amava accudire nel tempo libero.
Lascia la moglie Alessandra, i figli Federica e Simone e il fratello Giuseppe, ricoverato ma fuori pericolo. Lunedì sera alle 18.45 la veglia di preghiera, martedì 11 novembre alle 15 i funerali nella parrocchiale di Zanica.
