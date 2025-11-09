Schianto di Stezzano: il dolore per Oscar Angioletti, impresario edile con la passione per i cavalli

Una vita di lavoro, famiglia e passione. Oscar Angioletti , impresario edile di 62 anni, ha perso la vita domenica mattina in un tragico frontale sulla Tangenziale Sud a Stezzano . Al volante del suo furgoncino da lavoro, un Citroen Berlingo, viaggiava in direzione Dalmine insieme al fratello Giuseppe, 64 anni, unico sopravvissuto allo schianto . La loro corsa si è incrociata con una Mercedes Cla proveniente dal senso opposto, condotta da un giovane di 23 anni: l’impatto è stato devastante.

Una beffarda coincidenza: il giorno prima, sabato 8 novembre, Oscar aveva celebrato il suo 62esimo compleanno e la settimana prima aveva organizzato la festa per i 30 anni della figlia Federica. Originario di Urgnano, viveva a Zanica, dove amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia. Stimato per la serietà e l’impegno nel lavoro, Angioletti era conosciuto come una persona affabile e per la sua grande passione: i cavalli, che amava accudire nel tempo libero.