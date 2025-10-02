Ingerisce 120 ovuli, oltre un chilo di eroina nello stomaco: donna arrestata in aeroporto

Maxi sequestro di droga all’aeroporto di Orio al Serio. Una donna di 46 anni, di origine nigeriana e residente in Italia dal 2013, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa con 120 ovuli di eroina ingeriti nello stomaco. La passeggera era appena atterrata da Bruxelles ed era diretta ad Alghero.

La segnalazione dalla dogana belga

L’operazione è nata da una segnalazione arrivata dalla dogana belga e trasmessa alla Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Roma. L’informazione è stata condivisa nell’ambito della Convenzione Napoli II, che regola la collaborazione tra le dogane dei Paesi dell’Unione Europea per contrastare i traffici illeciti.

I controlli e l’ammissione

Al momento dello scalo, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno notato diversi comportamenti sospetti: nervosismo evidente, assenza di bagaglio da stiva e giustificazioni contraddittorie sul viaggio. Dopo i controlli, la donna ha ammesso di essere una cosiddetta «ovulatrice» (body packer), cioè di trasportare droga ingerendola.

Gli esami e il sequestro