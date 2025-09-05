La creatività in cucina: una cena evento sabato a Lallio

Fino a sabato 6 settembre Bergamo sarà il palcoscenico del secondo incontro internazionale di scambio gastronomico tra le Città Creative Unesco, un evento diffuso tra città e territorio che unisce visite, momenti di formazione, showcooking e una cena evento conclusiva. L’iniziativa coinvolgerà l’Università di Bergamo, la Fiera, il Crea – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali e il Saps – Pentole Agnelli Cooking Lab.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra il network internazionale “Pueblos del Maíz” e Bergamo Città Creativa Unesco per la Gastronomia, coordinata dal Comune di Bergamo. Designata dall’Unesco nel 2019 come Città Creativa della Gastronomia, Bergamo è entrata nel 2024 anche in questo network, nato in Messico e negli Stati Uniti per valorizzare il ruolo del mais nelle culture alimentari. È la prima città europea a farne parte, l’unica fuori dal continente americano.

Dal 4 al 6 settembre sono a Bergamo le delegazioni di quattro città: Tucson (Arizona, USA), San Antonio (Texas, USA), Salonicco (Grecia) e Usuki (Kyushu, Giappone). Ogni delegazione è composta da un rappresentante della Città Creativa Unesco e da uno chef ambassador, chiamato a raccontare la propria tradizione culinaria attraverso ricette e interpretazioni creative.

A fare gli onori di casa sarà il Comune di Bergamo, rappresentato da Claudio Cecchinelli, focal point di Bergamo Città Creativa per la Gastronomia e vicecoordinatore mondiale del network Unesco della Gastronomia, insieme all’Associazione Cuochi Bergamaschi e a Coldiretti.

Una cena all’insegna del mais