Lite tra due fratelli a Mozzo, 31enne muore in ospedale

Non ce l’ha fatta, purtroppo, il 31enne ricoverato in gravi condizioni da domenica 25 giugno in seguito a una lite in casa con il fratello di 26 anni a Mozzo. I due, secondo le ricostruzioni, avevano litigato prima in discoteca e poi a casa, dove erano venuti alle mani: il fratello maggiore era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Seriate, dove si è spento giovedì 29 giugno. Il più giovane, invece, dopo il litigio era stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Che ora, in seguito al decesso del fratello, potrebbe aggravarsi.

L’interrogatorio

Lite in casa dopo la discoteca

Colluttazione

Inizialmente, sembrava che il 31enne fosse caduto – forse per una spinta – battendo la testa. È invece emerso in seguito che i due, in quel momento, fossero già a terra, insieme. «Il fratello lo stava strozzando – ha spiegato l’avvocato Coppola – e lui per difendersi lo ha a sua volta stretto al collo. E il maggiore ha perso conoscenza». Forse ha riportato un ematoma in testa, ma per il legale non sarebbe quello che ha causato la gravità delle sue condizioni. Anche il minore ha riportato delle lesioni. «Ha il naso e una mano fratturate, ecchimosi su tutto il corpo, in particolare nella zona cervicale e scapolare», ha ribadito il legale. Sul posto era intervenuto il personale del 118, ed erano stati allertati i carabinieri di Curno che avevano arrestato il 26enne – come disposto dal pm Guido Schininà – con l’accusa di tentato omicidio. In merito alla convalida, il giudice mercoledì 28 giugno si era riservato.