Lutto a Petosino per la scomparsa di Davide Brugnetti: «Una persona buona»

Il ricordo

Davide Brugnetti

«Era buono, disponibile», ricorda Fabio Cornolti, amico di Brugnetti e assessore a Viabilità, manutenzioni e sport del Comune di Sorisole. «Era davvero una brava persona - aggiunge - era appassionato di moto Ducati, come me, da circa un mese mi era capitato di rivederlo in sella. Mi spiace davvero molto per come è morto, quella strada è diventata molto trafficata e, anche in moto, negli orari di punta è difficile percorrerla». I funerali non sono ancora stati fissati.