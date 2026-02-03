Burger button
Cronaca / Hinterland
Martedì 03 Febbraio 2026

Lutto a Petosino per la scomparsa di Davide Brugnetti: «Una persona buona»

IL DOLORE. Il 53enne morto in moto a Ponteranica. «Quella strada difficile da percorrere negli orari di punta».

L’incidente a Ponteranica
L’incidente a Ponteranica

Petosino

Lutto a Petosino per la scomparsa di Davide Brugnetti, 53enne coinvolto in un incidente in moto nella serata di lunedì 2 febbraio, a Ponteranica. Troppo gravi le conseguenze dello scontro con un’auto all’altezza di via Fustina, la strada che dalla provinciale della Valle Brembana entra in Ponteranica (e dove si incontrano le vie Ramera e Petos).

Il ricordo

Davide Brugnetti
Davide Brugnetti

«Era buono, disponibile», ricorda Fabio Cornolti, amico di Brugnetti e assessore a Viabilità, manutenzioni e sport del Comune di Sorisole. «Era davvero una brava persona - aggiunge - era appassionato di moto Ducati, come me, da circa un mese mi era capitato di rivederlo in sella. Mi spiace davvero molto per come è morto, quella strada è diventata molto trafficata e, anche in moto, negli orari di punta è difficile percorrerla». I funerali non sono ancora stati fissati.

