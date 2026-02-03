Burger button
Cronaca / Hinterland
Martedì 03 Febbraio 2026

Schianto in moto, Petosino in lutto per la morte di Davide Brugnetti

LA TRAGEDIA. A Ponteranica all’incrocio della strada provinciale con via Fustina. Brugnetti era operaio di 53 anni di Petosino, si è schiantato con una Suzuki guidata da una 50enne.

Giovanni Ghisalberti
Ponteranica, all’incrocio della strada provinciale con via Fustina dove si è verificato l’incidente mortale
Ponteranica, all’incrocio della strada provinciale con via Fustina dove si è verificato l’incidente mortale

Ponteranica

Uno scontro fortissimo che non gli ha lasciato scampo. È morto poco dopo l’incidente verso le 17, Davide Brugnetti, 53 anni, operaio di Petosino di Sorisole. Troppo gravi le conseguenze dello schianto.

La dinamica dell’incidente

In sella alla sua moto, una Ducati Monster, stava probabilmente rientrando dal lavoro, dalla Lovato di Gorle, dove era operaio, quando, all’altezza di via Fustina, la strada che dalla provinciale della Valle Brembana entra in Ponteranica (e dove si incontrano le vie Ramera e Petos), si è scontrato con una Suzuki Swift, alla cui guida c’era una 50enne.

La testimonianza di un’automobilista

I soccorsi per l’incidente mortale di Ponteranica
I soccorsi per l’incidente mortale di Ponteranica

Ad assistere allo scontro un camionista di Ponteranica che procedeva appena dietro la Suzuki, con la propria auto: «Il semaforo era verde sulla provinciale - raccontava -. Ho visto che l’auto svoltava verso sinistra, per entrare in via Fustina quando la moto che proveniva in senso contrario l’ha centrata sulla fiancata destra. L’impatto è stato tremendo. Io mi sono subito fermato. L’auto, a causa dell’urto, è stata spostata di qualche metro mentre il motociclista è stato sbalzato a terra. Aveva il casco in testa, ma si era distrutto. Mi sono subito avvicinato, ho chiamato i soccorsi, gli ho sentito il polso. Poi, siccome iniziava a piovere, l’ho coperto con un plaid che avevo in auto».

I soccorsi

La donna che era alla guida della Suzuki è uscita dall’auto da sola, sconvolta da quanto accaduto, mentre la bambina di sei anni che era sul sedile posteriore piangeva spaventata. Ma le loro condizioni non sono sembrate gravi. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, un’auto medica e i carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore.

Per il motociclista di Petosino, però, ormai non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le conseguenze dello scontro con l’auto che, stando a come la vettura era danneggiata, è sembrato particolarmente violento. La donna alla guida dell’auto e la bambina sono state portate in ambulanza all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. Ma le loro condizioni non sono gravi. Intanto, lungo la strada provinciale della Valle Brembana, si sono formate lunghissime code in entrambe le direzioni, in un momento della giornata già particolarmente intenso per il traffico dei pendolari.

La camera mortuaria al Papa Giovanni XXIII

Poco dopo, sul posto, sono arrivati i due fratelli del 53enne, sconvolti per quanto accaduto. La salma è stata portata alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in attesa del nulla osta della magistratura. Brugnetti era operaio all’azienda Lovato di Gorle e, stando a quanto è stato possibile sapere, pare stesse tornando proprio dal turno di lavoro.

Alle 17 lo scontro in un momento della giornata particolarmente trafficato, con l’approssimarsi del buio e anche di una leggera pioggia. Le operazioni di soccorso e poi i successivi rilievi da parte delle forze dell’ordine sono proseguite fino alle 20 quando poi il carro attrezzi ha provveduto a spostare la moto e l’auto. Il traffico, inizialmente regolato a senso unico alternato, è poi ripreso regolarmente in entrambe le direzioni in tarda serata, una volta ripulita anche la carreggiata.

Giovanni Ghisalberti