Malfunzionamento dello scaldabagno, famiglia intossicata a Torre Boldone

Nelle prime ore di sabato 22 marzo è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per quattro pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di una donna di 48 anni, un uomo di 49, una ragazzina di 13 anni e un ragazzo di 15.

L’incidente si è verificato a Torre Boldone, in via Ostani. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire malfunzionamento dello scaldabagno in cucina. Una volta giunti i soccorsi i pazienti sono stato trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I pazienti sono poi stati trasferiti in Habilita Zingonia poco prima delle 4 del mattino. Il trattamento in camera iperbarica ha avuto inizio pochi minuti più tardi. I pazienti sono quindi stati trasportati nuovamente presso l’ospedale di provenienza.