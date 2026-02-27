Burger button
Cronaca / Hinterland Venerdì 27 Febbraio 2026

Malore alla guida, si scontra con due auto sulla Briantea a Curno: grave una 77enne

L’INCIDENTE. L’anziana di Mozzo ha perso il controllo della sua Fiat ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
L’intervento della Polizia stradale
L’intervento della Polizia stradale
(Foto di Bedolis)

Stava guidando lungo la trafficata Briantea a Curno, tra la rotonda delle Crocette, il ponte ferroviario e via Mozzo, quando ha perso il controllo della sua Fiat 500, molto probabilmente a causa di un malore. La 77enne, residente nel vicino Comune di Mozzo, ha quindi tamponato l’auto che la precedeva in uscita dalla città di Bergamo e poi invaso la corsia opposta, urtando un altro mezzo, senza causare gravi feriti. Sono serie le condizioni dell’anziana automobilista, che nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio è stata trasferita in codice rosso (molto critico) all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il traffico sulla Briantea in uscita da Bergamo
Il traffico sulla Briantea in uscita da Bergamo
(Foto di Bedolis)

Stando alle prime ricostruzioni della Polizia stradale di Treviglio, intervenuta per i rilievi del caso, erano circa le 16,30 quando, all’altezza del civico 55 di via Lecco, la donna classe 1949 sarebbe stata colpita da un improvviso malore mentre era al volante, perdendo il controllo e impattando lievemente contro gli altri due mezzi. Scattato l’allarme al 112, numero unico di emergenza, la sala operativa regionale Soreu delle Alpi ha inviato sul posto i soccorritori, che sono intervenuti con un’ambulanza della Croce rossa di Bonate e due automediche. L’incidente stradale ha avuto logiche ripercussioni sull’intensa viabilità che caratterizza questo asse cruciale tra la città ed il quadrante ovest della Provincia: durante i soccorsi e i rilievi si sono registrate code sulla Briantea e nelle vie limitrofe, con rallentamenti soprattutto a Curno, Mozzo e nel quartiere cittadino di Longuelo.

Curno
Bergamo
Mozzo
Ponte San Pietro
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Salute
Malattia
Sociale
Morte
Politica
Enti locali
croce rossa