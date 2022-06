Malore nella notte, si è spento a 15 anni il sorriso di Pankaj

Dolore e smarrimento a Bolgare per la morte di Pankaj Kumar: aveva solo 15 anni quando nel pomeriggio di sabato 25 giugno è spirato, all’alba, nella casa dove abitava con i genitori e un fratello nella periferica via Ai Dossi. Un arresto cardiaco improvviso lo ha sorpreso nella notte, non c’è stato più nulla da fare. Il ragazzino, indiano della regione Punjab, si è sentito male nella sua camera da letto. I genitori, la mamma Seeto Devi, 38 anni, il papà Sukhdev di 43, e il fratello Ravi 18enne hanno fatto di tutto per salvarlo . Gli sono stati vicino fino alla fine nel tentativo di tenerlo in vita. L’allarme è stato lanciato intorno alle 4 ma purtroppo per il 15enne non c’è stato nulla da fare.