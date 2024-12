Maltrattamenti in famiglia ed estorsioni per acquistare la droga: in carcere 42enne

Nella giornata di domenica 8 dicembre i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro, a seguito delle indagini svolte dai colleghi di Curno e dirette dalla procura di Bergamo, hanno arrestato un 42enne residente a Mozzo, resosi responsabile di ripetuti maltrattamenti ed estorsioni ai danni della madre, con l’obiettivo di ottenere il denaro necessario per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al 2023, quando l’uomo era stato denunciato proprio dalla madre. Dopo un iniziale periodo in cui gli era stato applicato il divieto di avvicinamento, è stato trasferito in carcere in esecuzione della sentenza di condanna a quattro anni.