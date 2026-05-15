«Mi ha salvato la vita»: il dolore e la riconoscenza per Mustapha Ladid a Curno

Distrutto dal dolore, con gli occhi gonfi di lacrime, e provato fisicamente dai giorni che si sono succeduti alla tragedia, una delle due persone salvate da Mustapha Ladid si lascia andare: «Ora ho un angelo custode. Io ho avuto una chance, quello che mi rammarica è che nessuno ha dato una chance a lui. Mustapha era un ragazzo eccezionale, aveva solo da insegnare agli altri. Mio figlio si è scritto il suo nome a penna sul braccio. “Ti ha salvato la vita, voglio ricordarlo”, mi ha detto. Devo contraccambiare ciò che Mustapha ha fatto per me. Farò fatica, ma ce la farò».