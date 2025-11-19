Mozzo potenzia i servizi di controllo: più pattuglie serali e un decalogo contro i furti

Il progetto, predisposto dal Servizio Intercomunale di Polizia Locale e intitolato «Potenziamento dei servizi di controllo del territorio e prevenzione dei furti – mesi di novembre e dicembre», introduce almeno cinque servizi serali di pattugliamento dalle 18.30 alle 22. Se necessario, le attività potranno estendersi anche alla fascia notturna, dalle 22 alle 7. Previsto inoltre un servizio congiunto con le stazioni dei carabinieri competenti e l’impiego di sei operatori di polizia locale.