Nascondeva 23 dosi di cocaina in un calzino: arrestato 36enne

Nel primo pomeriggio di lunedì 2 dicembre, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione di reati attinenti gli stupefacenti, i Carabinieri di Seriate hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, trentaseienne, alla guida della sua autovettura, dopo essere stato notato dai militari, nel tentativo di evitare controlli nel comune di Albano Sant’Alessandro, si è diretto verso il centro di San Paolo d’Argon. Raggiunto e fermato dai militari dell’Arma è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, dalla quale sono emerse 23 dosi di cocaina per un peso complessivo di 22 grammi circa, nonché la cifra contante di 780 euro circa in banconote di vario taglio. L’uomo aveva nascosto lo stupefacente all’interno di un calzino in un vano nascosto sotto al volante dell’automobile. Nella mattinata di martedì il Gip convalidava l’arresto senza applicazione di misure.