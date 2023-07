Petosino, lunghe code per lavori: «Rendiamo la strada più sicura»

Quasi un’ora al volante per percorrere in auto poco più di tre chilometri. Un rientro da incubo per centinaia di automobilisti diretti verso Almè nel primo giorno in cui è entrata in vigore, lunedì, la nuova viabilità «provvisoria» per consentire lo svolgimento dei lavori al sottopasso pedonale all’altezza di Petosino, tra la strada provinciale e via Martiri della Libertà.

Da lunedì, per circa un mese, chi è diretto dalla città verso la Valle Brembana deve percorrere il centro della frazione di Petosino, mentre è stato istituito un senso unico di marcia di circa 300 metri a scendere per chi è diretto verso la città di Bergamo. «È stato tolto anche il semaforo in centro al paese con la scuola materna ancora aperta – ha scritto un residente sui social -. Oltre al disagio per il rumore e per i gas di scarico dalle migliaia di auto che transistano, è anche molto pericoloso»: un grande ingorgo si è infatti creato il primo giorno di «nuova viabilità» lungo tutto il percorso interessato dalla deviazione, fino al confine con Almè, in particolare nel centro della frazione di Sorisole, dove il normale traffico dei residenti si è sommato a quello bel più intenso verso la Valle.

«Ho letto sui social i messaggi e le polemiche - ha affermato il sindaco di Sorisole Stefano Vivi -. Capisco il disagio, ma abbiamo scelto proprio i mesi estivi di luglio e agosto proprio per ridurre l’impatto dei lavori. Se si vogliono realizzare opere di riqualificazione della circolazione è inevitabile che si crei un po’ di disagio. Diversamente servirebbe la bacchetta magica. Osservo che anche nelle settimane scorse, in ragione dei lavori stradali a Pontesecco, la coda arrivava comunque fino alla rotonda delle Valli. La società incaricata dei lavori dovrebbe portarli a termine in un mese, anche se la modifica alla circolazione è stata deliberata prudenzialmente per due mesi. D’altronde sotto la provinciale si trova la conduttura del metano che alimenta tutta la Valle Brembana, motivo per cui è stato necessario che la stessa Snam incamiciasse il tubo per sicurezza. Naturalmente la temporanea modifica alla circolazione è stata concordata tra Comune e Provincia».