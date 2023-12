Pontesecco, da lunedì birilli anti-code dalle 17 alle 19 in attesa della corsia reversibile

Da lunedì 11 dicembre torneranno temporaneamente i birilli a Pontesecco, in attesa che il ministero dia il via libera al progetto di una corsia reversibile. Le due rotatorie, frutto di un cantiere da 3,4 milioni di euro, hanno infatti agevolato l’ingresso delle macchine in città, spostando però il problema al rientro in Valle, con lunghe code, nelle ore di punta del tardo pomeriggio e della sera, sulla circonvallazione e su via Ruggeri da Stabello, visto che c’è solo una corsia in uscita, al contrario delle due in entrate.