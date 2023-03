Rapinatore ferisce tabaccaia, poi scappa a mani vuote

Ha spinto l’anziana tabaccaia per prendere i soldi dal registratore di cassa, ma si è spaventato quando l’ha vista cadere e battere la testa su uno scaffale. Così il rapinatore che lunedì alle 18.30 ha preso di mira la tabaccheria di Valbrembo in via Roma è fuggito a mani vuote. La titolare del negozio, 74 anni, era sotto choc e dolorante, ma le sue condizioni non sono gravi: è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII per accertamenti, in codice verde.