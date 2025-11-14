Burger button
Cronaca / Hinterland
Venerdì 14 Novembre 2025

Schianto di Stezzano, donati gli organi di Dennis: sabato i funerali a Gessate

IL TRAGICO INCIDENTE. Il 21enne abitava nel Milanese. Dopo il frontale di domenica era stato portato in fin di vita al Papa Giovanni di Bergamo.

Pi. Giu.
Pi. Giu.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Mercedes su cui domenica viaggiavano i due giovani di Gessate
La Mercedes su cui domenica viaggiavano i due giovani di Gessate

I funerali di Dennis Cannatà, il 21enne di Gessate morto in seguito al terribile incidente di domenica scorsa, saranno celebrati sabato 15 novembre i alle 14 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo del paese alle porte di Milano. Gli organi del giovane, che era stato ricoverato in fin di vita all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, sono stati donati grazie alla sensibilità dei genitori.

La dinamica dell’incidente

La Mercedes guidata da un amico - Clinton Sala, 23 anni - , domenica scorsa intorno alle 7, pare in seguito a un sorpasso in presenza di doppia linea continua sulla Tangenziale Sud a Stezzano, si era schiantata frontalmente contro il Citroen Berlingo a bordo del quale stavano viaggiando i fratelli Oscar e Giuseppe Angioletti.

Nel terribile incidente, avvenuto a poca distanza dal centro commerciale «Le Due Torri», erano morti sul colpo sia Oscar Angioletti (62enne di Zanica, i cui funerali sono stati celebrati martedì) e Clinton Sala (di Gessate), mentre Dennis era stato estratto dall’auto sportiva in fin di vita. Portato in codice rosso all’ospedale cittadino, il quadro clinico del giovane era però risultato troppo grave e poco dopo ne era stata dichiarata l’avvenuta morte cerebrale. Mercoledì era stato celebrato invece il funerale dell’amico Clinton.

