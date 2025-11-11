Schianto di Stezzano, mercoledì i funerali del 23enne

Saranno celebrati mercoledì pomeriggio 12 novembre nella chiesa parrocchiale di Gessate i funerali di Clinton Sala, il ventitreenne morto nell’incidente di domenica mattina sulla tangenziale Sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Il giovane era nato a Melzo e abitava con la famiglia, di origine albanese, appunto a Gessate, centro di novemila abitanti della Martesana, nel Milanese.

La salma di Clinton – che era morto sul colpo nello scontro frontale tra la sua Mercedes Cla 200d e il Citroen Berlingo guidato da Oscar Angioletti, il sessantaduenne di Zanica anche lui deceduto nel violentissimo impatto – era stata recuperata al termine dei rilievi dal personale delle onoranze funebri «La Bergamasca», ma da lunedì è stata presa in carico dai loro colleghi dell’«Outlet del funerale» di Cologno Monzese: non è stata però prevista, per volontà dei familiari del giovane, una camera ardente. Il feretro verrà portato direttamente martedì pomeriggio nella parrocchiale di Gessate per l’ultimo saluto.

I due giovani viaggiavano da Dalmine verso Seriate, mentre il Berlingo guidato da Angioletti – che aveva seduto accanto il fratello Giuseppe, ferito ma fuori pericolo – nella direzione opposta Non è stato invece ancora fissato l’ultimo saluto per la terza vittima del drammatico scontro frontale: Dennis Cannatà, 21 anni, estratto in condizioni disperate dall’abitacolo della Mercedes, dove viaggiava accanto a Clinton, e deceduto poi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I due giovani viaggiavano da Dalmine verso Seriate, mentre il Berlingo guidato da Angioletti – che aveva seduto accanto il fratello Giuseppe, ferito ma fuori pericolo – nella direzione opposta.

La dinamica dello schianto