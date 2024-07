Schianto frontale a Villa d’Almè: due feriti, traffico in tilt

Un giovane di 25 anni e una donna di 69 anni sono rimasti coinvolti con le loro auto in uno scontro frontale nella mattinata di lunedì 1 luglio poco prima di mezzogiorno a Villa d’Almè. L’incidente è avvenuto lungo la statale 470 all’incrocio con via Fonderia in zona Hotel Ventolosa. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e i Vigili del fuoco di Bergamo e di Zogno: il giovane è stato estratto dall’auto dai pompieri e affidato alle cure dei soccorritori. I feriti non sarebbero in gravi condizioni.