Schianto in moto: muore e lascia due figli a Seriate

Ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava ed è finito a terra invadendo la corsia opposta e rimanendo travolto da un’auto che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. È morto così nel tardo pomeriggio di sabato scorso (16 dicembre) Giacomo Battini, 52 anni, in un terribile incidente stradale lungo la strada provinciale 10 in direzione di Rosignano Marittimo (Livorno), dove viveva con la famiglia, la moglie e un figlio. Battini lascia due figli anche a Seriate, frutto di una precedente relazione finita già da diversi anni: i ragazzi hanno 13 e 14 anni e vivono con la madre, che nel frattempo si è ricostruita una vita. La notizia della morte di Battini si è diffusa domenica sui campi del Calcio Gorle, squadra dove i due ragazzi giocano.

L’incidente è accaduto poco prima delle 18 dell’altroieri. Battini, operaio in una ditta di

Giacomo Battini in una foto dal profilo Facebookl imballaggi di Rosignano, stava percorrendo la strada provinciale in direzione del paese livornese. La tragedia circa a metà strada tra lo svincolo con Regionale 206 e l’ingresso del paese. Il teatro dello schianto è un tratto di carreggiata subito dopo una curva. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato l’uomo a perdere il controllo del motociclo su cui viaggiava: la polizia municipale di Rosignano Marittimo ha svolto tutti i rilievi del caso, ma servirà tempo per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Quello che sembra accertato al momento – almeno stando a una prima ricostruzione effettuata attraverso i racconti dei testimoni ascoltati dagli agenti della Municipale – è che Battini sarebbe uscito da una curva proseguendo verso Rosignano senza avere già più il controllo dello scooter: il motociclo, ormai piegato, slitta via e invade la carreggiata opposta. Non è dato sapere, però, se questo è successo per un precedente malore che ha fatto perdere i sensi al cinquantaduenne o per qualche altro motivo. Di certo è che nel senso opposto di marcia stava arrivando un’auto, un’utilitaria con al volante una donna, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.