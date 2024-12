Schianto a Orio: gravissimo un motociclista di 18 anni

Lo schianto con un’auto e poi lo scontro con il muretto di una recinzione di via Cavour a Orio al Serio: si trova ora in Terapia intensiva un ragazzo di 18 anni dopo il terribile incidente avvenuto intorno alle 11 di sabato 7 dicembre a Orio al Serio. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, attraverso i rilievi della Polizia locale di Seriate, pare che l’auto e la moto, una Honda, viaggiassero lungo via Cavour nella stessa direzione quando l’auto ha iniziato la manovra di svolta a sinistra verso via De Amicis nello stesso momento in cui il motociclista aveva ingaggiato la manovra di sorpasso.