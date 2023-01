Schianto tra tir in A4 tra Trezzo e Cavenago: morto un 49enne. Traffico in tilt: km di coda - Video

Incidente stradale prima dell’alba (intorno alle 5) di lunedì 16 gennaio lungo l’autostrada A/4 Torino-Venezia. L’incidente è avvenuto in direzione Torino, tra Trezzo d’Adda (Milano) e Cavenago (Monza e Brianza): in un tamponamento fra quattro mezzi pesanti uno dei conducenti, un camionista di 49 anni, è morto sul colpo. Dalle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) gli altri feriti sono tre uomini di 28, 34 e 45 anni, non sarebbero in gravi condizioni.