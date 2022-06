Sciopero dei piloti e degli assistenti: due voli cancellati a Orio e diversi ritardi

Due voli cancellati per Bari e Lourdes, diversi voli in ritardo in decollo e atterraggio: è questo il bilancio dopo la mattinata di sciopero dei piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aree low cost Ryanair, EasyJet e Volotea allo scalo di Orio al Serio. Lo stop previsto per il 25 giugno per 24 ore riguarda anche Malta Air e la società CrewLink che gravitano sempre nell’orbita del colosso irlandese. Una ventina gli addetti al presidio fuori dall’aeroporto della Uil Bergamo. Nonostante i ritardi la situazione a Orio per il momento è sotto controllo.