Scontro tra furgone e auto a Stezzano, grave 22enne

Un ventiduenne è rimasto gravemente ferito in un incidente venerdì 12 aprile, attorno alle 6,15, a Stezzano, sull’ex statale del Tonale. Si sono scontrati un autocarro furgonato e una Smart. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, portate in codice verde al Policlinico San Marco di Zingonia.

Sul furgonato viaggiavano un 58enne, che era la volante, e un ventiduenne che era seduto sul sedile del passeggero. Il mezzo si è scontrato con una Smart guidata da un ventiduenne: è quest’ultimo che ha riportato le conseguenze più gravi; è stato infatti portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il furgonato viaggiava in direzione Osio Sotto, mentre la Smart nella direzione opposta. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Curno, intervenuti per ricostruire la dinamica.