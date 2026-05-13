Sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un uomo a Scanzorosciate

La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato lo scorso 11 maggio un cittadino marocchino stabilmente residente in Italia, trovato in possesso di circa cinque chilogrammi di hashish presumibilmente destinati al mercato locale degli stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito dei servizi di polizia giudiziaria e di controllo del territorio recentemente intensificati dalla Questura di Bergamo per contrastare la criminalità e, in particolare, il traffico illecito di sostanze stupefacenti.