Sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un uomo a Scanzorosciate
IL BLITZ. Cinque chili di hashish nascosti tra un immobile e un’auto a Scanzorosciate: la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino residente in Italia al termine di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio.
Scanzorosciate
La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato lo scorso 11 maggio un cittadino marocchino stabilmente residente in Italia, trovato in possesso di circa cinque chilogrammi di hashish presumibilmente destinati al mercato locale degli stupefacenti.
L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito dei servizi di polizia giudiziaria e di controllo del territorio recentemente intensificati dalla Questura di Bergamo per contrastare la criminalità e, in particolare, il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Sotto controllo
L’uomo era stato notato dagli investigatori mentre effettuava movimenti sospetti nei pressi di un immobile situato a Scanzorosciate. Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno deciso di intervenire ed effettuare un controllo approfondito del locale.
Ispezioni in una casa e poi nell’auto
Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno rinvenuto numerosi panetti di hashish, accuratamente occultati all’interno dell’immobile. La successiva perquisizione è stata estesa anche a un’autovettura nella disponibilità dell’uomo, dove è stata trovata ancora della droga, sempre hashish.
Dato il consistente quantitativo di droga sequestrato, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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