Seriate, incidente in scooter sull’Asse interurbano: grave 62enne

Un uomo di 62 anni, di Pedrengo, si è schiantato con il suo maxiscooter, giovedì pomeriggio attorno alle 15,30, mentre percorreva l’Asse all’altezza di Seriate, diretto a Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe urtato il new-jersey ed è stato sbalzato di sella per alcuni metri. Soccorso dal 118, ha riportato un trauma cranico e ferite al torace e a un braccio: sul posto automedica e ambulanza, il ferito è stato portato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.