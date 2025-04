Sorpresa vicino all’aeroporto di Orio: una mucca in tangenziale - Foto

Ha colto di sorpresa gli automobilisti di passaggio che di certo non si aspettavamo di incrociare lungo la via che costeggia l’aeroporto di Orio al Serio una mucca. L’avvistamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 13 aprile: l’animale è sbucato dalla tangenziale per poi dirigersi verso via Aeroporto che costeggia lo scalo internazionale «Il Caravaggio» e infine è stata immortalata nei pressi del parcheggio del centro commerciale «Oriocenter».