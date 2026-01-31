Burger button
Cronaca / Hinterland
Sabato 31 Gennaio 2026

Stezzano, la polizia chiude un bar del centro per cinque giorni

LA DECISIONE. Il provvedimento dopo ci controlli nel locale: episodi di droga, disturbo della quiete pubblica e presenza di minorenni.

Redazione Web
Redazione Web

Il provvedimento è stato notificato il 30 gennaio, un cartello all’ingresso: «Chiuso su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza»
Stezzano

La polizia ha disposto la chiusura temporanea per cinque giorni di un bar del centro di Stezzano, al termine di un’articolata attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia amministrativa della Questura di Bergamo, avviata anche sulla base di una segnalazione dei carabinieri.

Polizia e carabinieri in azione a Stezzano
Polizia e carabinieri in azione a Stezzano

Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi mesi sono emerse gravi criticità sotto il profilo della salute e della sicurezza pubblica. Il locale è risultato infatti più volte, anche in tempi ravvicinati, teatro di episodi di rilevanza penale e di disturbo della quiete pubblica, che hanno coinvolto un numero elevato di avventori, tra cui anche minorenni.

Luogo di spaccio

Dalle verifiche è inoltre emerso come l’esercizio fosse diventato abituale luogo di ritrovo per persone dedite all’assunzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli episodi accertati figura anche la denuncia di un minorenne per cessione di droga.

Da qui la sospensione temporanea dell’attività, «misura considerata indispensabile per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» fanno sapere dalle forze dell’ordine.

