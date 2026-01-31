Stezzano, la polizia chiude un bar del centro per cinque giorni

Polizia e carabinieri in azione a Stezzano

Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi mesi sono emerse gravi criticità sotto il profilo della salute e della sicurezza pubblica. Il locale è risultato infatti più volte, anche in tempi ravvicinati, teatro di episodi di rilevanza penale e di disturbo della quiete pubblica, che hanno coinvolto un numero elevato di avventori, tra cui anche minorenni.