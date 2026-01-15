Burger button
Cronaca / Hinterland
Giovedì 15 Gennaio 2026

Torre Boldone, auto si scontra con un tram: nessun ferito

IN VIALE DELLA COLOMBERA. Fortunatamente non si sono registrati feriti in seguito all’incidente che, intorno alle 17 di giovedì 15 gennaio, si è verificato a Torre Boldone.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
L’incrocio dell’incidente a Torre Boldone
L’incrocio dell’incidente a Torre Boldone
(Foto di Bedolis)

Fortunatamente non si sono registrati feriti in seguito all’incidente che, intorno alle 17 di giovedì 15 gennaio, si è verificato a Torre Boldone, in viale della Colombera, a poca distanza dalla sede della Teb, e che ha coinvolto un tram in servizio in direzione Albino e un’automobile.

Secondo una prima ricostruzione, la macchina non avrebbe rispettato il semaforo rosso, superando la linea divisoria ed entrando in collisione con il mezzo di trasporto pubblico, che nel frattempo stava transitando. L’impatto è avvenuto a velocità piuttosto ridotta, motivo per il quale non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.

Molto contenuti anche i disagi causati alla circolazione: il tram interessato dall’incidente, secondo quanto si apprende, è stato fermo per circa una decina di minuti, prima di riprendere la sua corsa.

Torre Boldone
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
P. G.
Teb