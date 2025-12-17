Burger button
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 17 Dicembre 2025

Trasporti, completata la consegna dei 214 nuovi treni: investimento di oltre 1,7 miliardi

I NUMERI. Regione Lombardia ha completato la consegna a Trenord di tutti i 214 nuovi treni previsti dal piano di rinnovo della flotta ferroviaria.

Redazione Web
Redazione Web

Milano

Con l’arrivo dell’ultimo convoglio Caravaggio destinato ai servizi aeroportuali, si chiude un investimento complessivo da oltre 1,7 miliardi di euro, uno dei più importanti mai realizzati sul trasporto pubblico regionale.

A sottolineare il traguardo raggiunto sono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente: «Abbiamo rispettato i tempi previsti e mantenuto gli impegni assunti, dimostrando concretezza e capacità operativa».

La flotta più giovane di sempre

Novità per la flotta treni in Lombardia
Novità per la flotta treni in Lombardia

Grazie al piano di rinnovo, la flotta ferroviaria lombarda è oggi la più giovane di sempre, con un’età media scesa a 12 anni. I 214 nuovi treni consegnati comprendono 30 Colleoni, 61 Donizetti e 123 Caravaggio. Di questi ultimi, 26 sono dedicati ai collegamenti aeroportuali, in particolare verso Malpensa e, in prospettiva, anche Orio al Serio.

Il potenziamento non si ferma qui: entro il 2026 entreranno in servizio ulteriori 13 treni Caravaggio, di cui 5 destinati ai servizi aeroportuali e 8 ai collegamenti Regio Express.

Investimenti per qualità della vita e competitività

«Investire sul trasporto ferroviario – hanno evidenziato Fontana e Lucente – significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere lo sviluppo economico e rendere la Lombardia sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale». Il rinnovamento del servizio ferroviario è infatti considerato un tassello centrale per una mobilità più sostenibile ed efficiente.

Nuovi treni ad alta capacità in arrivo

Il percorso di ammodernamento proseguirà anche nei prossimi anni. A fine gennaio 2026 scadrà il bando di gara pubblicato da Ferrovienord per l’acquisto di 16 nuovi treni ad alta capacità, destinati ai servizi veloci Regio Express sulle principali linee lombarde e verso la Svizzera. L’investimento previsto è di 403 milioni di euro.
«Si tratta di uno sforzo senza precedenti – ha concluso l’assessore Lucente – che conferma quanto il trasporto pubblico sia strategico per la Lombardia. Continuiamo a guardare al futuro con l’obiettivo di offrire un sistema ferroviario moderno, efficiente e competitivo, capace di sostenere la crescita del territorio e rafforzare i collegamenti con l’Europa».

