Trattativa a vuoto, il 31 calerà il sipario sull’Uci Cinemas

Il lieto fine tanto sperato non è arrivato. L’incontro tra Uci Italia e la Slc-Cgil per tentare un salvataggio in extremis del cinema di Curno non è andato a buon fine.

Cala il sipario, quindi, sul multisala di via Lega Lombarda, che chiuderà per sempre il prossimo 31 gennaio dopo una storia lunga 25 anni. Il tavolo convocato tra le parti venerdì 3 gennaio non ha riservato quel colpo di scena dell’ultimo minuto in cui il sindacato non aveva smesso di credere: non è stata concessa alcuna proroga alla chiusura e, da quanto emerge, nessuna nuova offerta è stata avanzata dalla proprietà dell’immobile dove ha sede Uci Cinemas Curno per un ribasso sul canone di locazione, diventato insostenibile per i costi di gestione di Uci. L’ultimo giorno di proiezioni in sala rimane confermato per domenica 19 gennaio. Ma già a partire dal 7 gennaio metà delle sale verranno chiuse per consentire l’avvio delle operazioni di smantellamento, che saranno portate a compimento dal 20 gennaio fino alla fine del mese.