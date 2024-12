Uci Curno, trattativa in stallo sul destino dei lavoratori: «Ripreso il dialogo sull’affitto»

Il futuro di 20 dipendenti in bilico

Giovedì era in programma un nuovo incontro tra Uci Italia e sindacati per discutere sul ricollocamento dei venti dipendenti in forze al cinema di Curno: a 24 ore dalla riunione, l’azienda ha però comunicato ai rappresentanti dei lavoratori lo slittamento della riunione di una settimana. La notizia ha preso tutti in contropiede, sindacati compresi: «Che si riaccenda la possibilità di continuare a lavorare a Curno è sicuramente positivo – spiega Lorenzo Martinelli della Slc Cgil –. Ciò però non fa dimenticare la gestione “pokeristica” di una vicenda che vede in prima linea la vita di almeno 10 lavoratori che in questo mese hanno iniziato a vedere le loro certezze ed il loro futuro messi in discussione. A tutti gli attori di questa vicenda, ci sentiamo di dire con forza che non si può giocare sulla pelle dei lavoratori; se a valle degli incontri con la proprietà non si trovasse la quadra per la prosecuzione delle attività a Curno, si tratterebbe dell’ennesima beffa per i lavoratori».