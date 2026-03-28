Turbolenza sull’Orio-Bari di Ryanair, dei passeggeri feriti. Aperta un’inchiesta

Una rotta ordinaria: giovedì, però, il volo è stato investito da una forte turbolenza in fase di crociera, ovvero il periodo centrale del viaggio. La turbolenza in quota è un fenomeno noto e piuttosto frequente. Tuttavia, in questo caso la violenza è stata tale da provocare alcune lesioni tra i passeggeri a bordo.

«In considerazione della tipologia e della gravità delle lesioni riportate da uno dei feriti l’Ansv ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza classificando l’evento come incidente»

Rientrato l’allarme, il volo Fr-4132 di Ryanair (operato da Malta Air) ha poi proseguito regolarmente, atterrando all’aeroporto di Bari-Karol Wojtyła circa 75 minuti dopo il decollo. Una volta scesi a terra, i passeggeri sono stati assistiti e, spiega l’Agenzia in un comunicato, «in considerazione della tipologia e della gravità delle lesioni riportate da uno dei feriti l’Ansv ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza classificando l’evento come incidente».